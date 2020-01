Australian Open: स्विट्जरलैंड के स्‍टार प्‍लेयर रोजर फेडरर (Roger Federer) ने वर्ष के पहले ग्रैंडस्‍लैम ऑस्‍ट्रेल‍ियन ओपन के मेंस स‍िगल्‍स वर्ग के सेमीफाइनल में स्‍थान बना ल‍िया है. हालांक‍ि इस मैच में जीत हास‍िल करने के ल‍िए उन्‍हें काफी पसीना बहाना पड़ा. सात मैच प्वाइंट बचाते हुए उन्‍होंने क्‍वार्टर फाइनल में अमेरिकी खिलाड़ी टेनिस सैंडग्रेन को 6-3 2-6 2-6 7-6(8) 6-3 से हराया. फेडरर ने 15वीं बार इस चैंप‍ियनश‍िप के सेमीफाइनल में स्‍थान बनाया है. उधर, टूर्नामेंट के मह‍िला स‍िंगल्‍स वर्ग में वर्ल्ड नंबर-1 एश्‍ली बार्टी ने सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है. बार्टी 36 वर्षों में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी बन गई हैं.

