Australian Open: चोट ने किया सानिया मिर्जा को ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर

मातृत्व अवकाश के बाद टेनिस कोर्ट पर लौटीं सानिया मिर्जा (Sania Mirza) पहले ग्रैंडस्लैम के शुरूआती दौर से ही बाहर हो गई जब चोट के कारण महिला युगल पहले दौर का मैच उन्हें बीच में छोड़ना पड़ा. सानिया और यूक्रेन की नादिया किचेनोक ने पिछले सप्ताह ही होबार्ट इंटरनेशनल युगल खिताब जीता था. दोनों चीन की शिंयुआन हान और लिन झू से 2-6, 0-1 से पीछे चल रहे थे, जब सानिया ने कोर्ट छोड़ा.

