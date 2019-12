DAVIS CUP: लिएंडर पेस और जीवन नेदुनचेझियान की जोड़ी जीती, भारत ने पाकिस्तान पर ली 3-0 की बढ़त

भारत ने यहां के नेशनल टेनिस सेंटर में जारी डेविस कप (Davis Cup) के एशिया-ओसेनिया के पहले राउंड में पाकिस्तान पर 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. भारत ने शुक्रवार को मुकाबलों के पहले दिन अपने दोनों एकल मुकाबले जीते थे और फिर शनिवार को भारत ने युगल मुकाबला जीतकर एक लिहाज से यह मैच जीत लिया है. भारत के लिए शनिवार को जीवन नेदुनचेझियान और लिएंडर पेस ने युगल मुकाबले में अब्दुल रहमान और शोएब मोहम्मद की जोड़ी को 6-1, 6-3 से हराया. यह मैच 53 मिनट चला.

Davis Cup: Paes betters own record as India take unassailable 3-0 lead over Pakistan https://t.co/i8rHNlTW42pic.twitter.com/yiYYmdKmJg