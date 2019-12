DAVIS CUP: कुछ ऐसे भारत ने पाकिस्तान को डेविस कप में बुरी तरह से रौंद डाला

रामकुमार रामनाथन और सुमित नागल ने शुक्रवार को अपने-अपने मुकाबले जीत डेविस कप के एशिया-ओसनिया ग्रुप के पहले राउंड में भारत को पाकिस्तान पर 2-0 की बढ़त दिला दी है. रामकुमार ने 42 मिनट तक चले मैच में 17 साल के मोहम्मद शोएब को 6-0, 6-0 से आसान मात दी. वहीं सुमित ने हुफैजा मोहम्मद रहमान को 6-0, 6-2 से हरा भारत को बढ़त दिला दी.

India have started strongly and have braved the cold conditions to take a 2-0 lead in the Davis cup tie against Pakistan. India's non playing captain Rohit Rajpal speaks to #DDNewspic.twitter.com/J1QlLAPWIu