दूसरे एटीपी कप में वापसी के लिये तैयार हैं जोकोविच और नडाल, टूर्नामेंट 1 से 5 फरवरी के बीच आयोजित होगी

ड्रा 20 जनवरी को डाले जाएंगे. टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है. प्रत्येक ग्रुप में टीमें राउंड रोबिन आधार पर एक दूसरे से भिड़ेंगी और शीर्ष पर रहने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी. एटीपी कप में प्रत्येक टीम के शीर्ष खिलाड़ी के आधार पर रैंकिंग दी जाती है. मेजबान आस्ट्रेलिया को वाइल्ड कार्ड से प्रवेश दिया गया है. इसमें भाग लेने वाले अन्य देशों में सर्बिया, स्पेन, आस्ट्रिया, रूस, यूनान, जर्मनी, अर्जेंटीना, इटली, जापान, फ्रांस और कनाडा शामिल हैं.

