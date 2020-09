US Open 2020: ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने जीता यूएस ओपन का खिताब, 71 साल बाद हुआ पहली बार ऐसा

US Open 2020: ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम (Dominic Thiem) ने यूएस ओपन (US Open 2020) का खिताब अपने नाम कर लिया है. डोमिनिक थीम ने मेन्स सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया. बता दें कि टाइब्रेक के जरिए डोमिनिक थीम खिताब जीतने में सफल रहे. डोमिनिक थीम के करियर का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है. बता दें कि मुकाबले में डोमिनिक थीम ने शुरूआती दो सेट गंवा दिए थे लेकिन फिर शानदार वापसी की खिताब जीतने का कमाल कर दिखाया. थीम ने ज्वेरेव को 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (6) से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया. आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच 5 सेट तक चला जो लगभग 4:01 घंटे तक खेला गया. गौरतलब है कि 71 साल के बाद ऐसा हुआ है जब कोई खिलाड़ी यूएस ओपन के फाइनल में दोनों सेट गंवाने के बाद खिताब जीतने का कमाल किया हो. इससे पहले साल 1949 में अमेरिका के पंचो गोंजालेस फाइनल में दो सेट हारने के बाद विजेता बने थे.

It had to be like this - my career was always like the match today - many ups and downs and I love the way it turned out. pic.twitter.com/ksFDgIfws8