टेनिस प्लेयर युजीन बूचर्ड को फैन्स ने भेजे डेटिंग रिज्यूम, फिर उन्होंने किया ऐसा

कोरोनावायरस (coronavirus) के कारण स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अपने-अपने घरों में रहने पर मजबूर हो गए हैं. ऐसे में कनाडा की टेनिस सनसनी युजीन बूचर्ड (Eugenie Bouchard ) ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया जो काफी वायरल हुआ. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि वो घर पर रहकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्वालिटी समय समय बिता रही हूं. बूचर्ड के द्वारा इस ट्वीट के बाद फैन्स भी कमेंट करने लगे, यहां तक कि ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर निक किर्जियोस (Nick Kyrgios) ने भी कमेंट किया. इसके अलावा 26 साल की टेनिस महिला खिलाड़ी युजीन बूचर्ड ने एक और ट्वीट किया और खुलासा किया कि उनके ट्विटर अकाउंट पर दिए गए ईमेल पर फैन्स उन्हें डेटिंग रिज्यूम (Dating Resume) भेज रहे हैं. बूचर्ड ने फैन्स से आग्रह किया कि वो अब डेटिंग रिज्यूम भेजना बंद करें. बता दें कि युजीन बूचर्ड विश्व की सबसे खूबसूरत टेनिस खिलाड़ियों में से एक मानी जाती हैं. बूचर्ड ने साल 2009 में केवल 15 साल की उम्र में कनाडाई अंडर-18 इंडोर चैम्पियनशिप जीत कर कमाल कर दिया था. बता दें कि साल 2014 विंबलडन में युजीन बूचर्ड रनरअप रहीं थी, फाइनल में उन्हें पेट्रा क्वितोवा के हाथों हार का सामना करना पड़ा था.

my agent just informed me you guys are sending ‘dating resumes' to the email in my bio YALL NEED TO STOP