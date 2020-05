फ्रांस टेनिस के प्रमुख बोले- खाली स्टेडियम में हो सकता है फ्रेंच ओपन

फ्रांस टेनिस महासंघ (FFT) के प्रमुख बर्नार्ड गुइडिसेली (Bernard Guidicelli) ने रविवार को स्वीकार किया कि स्थगित हो चुके फ्रेंच ओपन (French Open) का आयोजन खाली स्टेडियम में किया जा सकता है. कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic ) के कारण फ्रेंच ओपन को चार महीने के लिए टाला गया है. गुइडिसेली ने कहा कि उन्होंने अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं. इससे पहले उन्होंने कहा था कि एफएफटी को क्ले कोर्ट पर 24 मई से सात जून तक होने वाले इस ग्रैंडस्लैम को एकतरफा फैसला करते हुए 20 सितंबर से चार अक्टूबर तक स्थगित करने का कोई खेद नहीं है. गुइडिसेली ने ‘जर्नल डि डिमांशे' से कहा, ‘‘हमने किसी विकल्प को खारिज नहीं किया है. टूर्नामेंट स्टेडियम में होगा और टीवी स्क्रीन पर देखा जाएगा.'' उन्होंने कहा, ‘‘दुनिया भर में करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं.

Roland Garros could be behind closed doors, says French tennis boss pic.twitter.com/3e1Snz9Jtf