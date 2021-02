Australian Open: असलान करत्सेव ने रचा इतिहास, डेब्यू में ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बने

करत्सेव वर्ल्ड रैंकिंग में 114वें नंबर पर हैं. सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए ग्रिगोर दिमित्रोव को पछाड़कर उन्होंने यह इतिहास लिखा है. करत्सेव के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि रही है क्योंकि इससे पहले वो 9 बार क्वालीफाई करने में सफल नहीं रह पाए थे.

