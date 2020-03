Fed Cup: भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार प्लेऑफ में बनाई जगह..

भारत (India) ने इंडोनेशिया को 2-1 से हराते हुए पहली बार फेड कप (Fed Cup) के प्लेऑफ में जगह बना ली है। भारत को प्लेऑफ में पहुंचाने में अंकिता रैना (Ankita Raina) की अहम भूमिका रही। अंकिता ने एकल मुकाबले में अल्दीला सुत्जियादी को हराते हुए भारत को यह सफलता दिलाई। इससे पहले अंकिता ने सानिया मिर्जा (Sania Mirza) के साथ खेलते हुए युगल मुकाबला जीता था। प्लेऑफ मुकाबले अप्रैल में आयोजित होंगे। भारत को पहले ही मुकाबले में हार मिली। रुतुजा भोसले (Rituja Bhosale) को अपने एकल मैच में प्रीस्का मेडेलिन नुगरोहो के हाथों 3-6, 6-0, 3-6 से हार मिली। यह मैच एक घंटे 43 मिनट चला।

India are just two matches away from reaching the 2021 #FedCupFinals - their best #FedCup performance since 2006 @MirzaSaniapic.twitter.com/PAadvj9gif