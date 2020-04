आईटीएफ चेयरमैन ने अपने कर्मचारियों की नौकरियां बचाने को किया बड़ा ऐलान

अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आईटीएफ) ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने कर्मचारियों की मदद के लिए कई उपायों की घोषणा की है, जिनमें इस वैश्विक संस्था के प्रमुख डेविड हगर्टी का अपने वेतन में 30 प्रतिशत कटौती करना भी शामिल है. एटीपी और डब्ल्यूटीए टूर्नामेंट पिछले महीने के शुरू से ही निलंबित कर दिये गये थे और विंबलडन के रद्द होने के कारण उनकी 13 जुलाई तक वापसी की संभावना भी नहीं है.

