लिएंडर पेस के पिता ने बेटे को लेकर कही यह अहम बात

अगले साल टेनिस को अलविदा कहने का ऐलान कर चुके दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस (Leander Paes) के पिता वेस पेस का कहना है कि पेस अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों और डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप क्वालीफायर में चमकदार प्रदर्शन के साथ इस खेल को अलविदा कहना चाहते हैं. वेस पेस (Leander Paes) ने वीरवार को कहा, "डेविस कप मार्च में है और फिर जुलाई-अगस्त में टोक्यो में ओलिंपिक है. पेस दोनों इवेंट्स में देश के लिए खेलना चाहते हैं और अपना शत-प्रतिशत देना चाहते हैं. वह 35 साल खेलने के बाद इस खेल को अलविदा कहेंगे." पेस 46 साल के हैं और उन्होंने कहा है कि अगले साल वह कुछ चुनिंदा आयोजनों में खेलेंगे और अपनी टीम के साथ यात्रा करेंगे.

Well, Leander Paes is going to make his EIGTH appearance during the Olympic Games in Tokyo. This is beyond absurd. pic.twitter.com/u9MGRfSlNO