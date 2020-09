US Open 2020: नाओमी ओसाका ने जीता खिताब, फाइनल में अजारेंका को हराया

पहले सेट में अजारेंका ने आसानी से जीत हासिल करने में सफल हो गईं थी लेकिन बाद में आसोका ने शानदार वापसी की और जबर्दस्त खेल दिखाकर अजारेंका को सीधे सेटों में पछाड़ती चली गई. आखिर में ओसाका को जीत मिली.

बता दें कि यह फाइनल मुकाबला यूएसटीए बिली जींस किंग नैशनल टेनिस सेंटर में खेला गया था. बता दें दि साल 1994 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई महिला खिलाड़ी पहला सेट हारने के बाद यूएस ओपन का खिताब जीतने में सफल रहीं हैं.

बता दें कि ओसाका ने सेमीफाइनल में जेनिफर ब्रैडी को हराकर फाइनल में जगह बनाई थीं तो वहीं अजारेंका ने सेमीफाइनल में टूर्नामेंट की तीसरी वरीय खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को हराकर फाइनल में जगह बनाने का कमाल कर दिखाया था.

I wore this jersey every day after my matches. I truly think it gave me strength. Alwayspic.twitter.com/R1pTUCaCgq