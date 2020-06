नोवाक जोकोविच का साथी खिलाड़ियों के साथ पार्टी करते हुए VIDEO वायरल, सोशल मीडिया पर खूब हो रही आलोचना

किर्गियोस (Nick Kyrgios) ने वीडियो शेयर कर लिखा, कोरोना के संपर्क में आए सभी खिलाड़ियों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं. किर्गियोस (Nick Kyrgios) के द्वारा पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. बता दें कि जोकोविच ने इस टूर्नामेंट का आयोजन लोगों की मदद करने के लिए किया था. लेकिन दुर्भाग्य से उनका यह नेक काम बुरी खबर लेकर आया है.

Prayers up to all the players that have contracted Covid - 19. Don't @ me for anything I've done that has been ‘irresponsible' or classified as ‘stupidity' - this takes the cake. https://t.co/lVligELgID — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 23, 2020

This guys are Tennis Gods, but they really need to work on their dancing skills!! — Isabella (@isabellavec) June 23, 2020

जोकोविच ने सोशल मीडिया पर एक माफी नामा पोस्ट किया और लिखा कि आयोजनकर्ताओं का आकलन गलत निकला, यही वजह रही कि हमने बिना किसी चिंता के इस टूर्नामेंट में भाग लिया. टेनिस के दिग्जग ने कहा कि हमने सोचा कि वायरस का असर कम हो गया है लेकिन हम गलत थे. अभी वायरस खत्म नहीं हुआ है.

The tournament was not a good idea...the party was just dumb — Mario Mathieu (@Mario_Mathieu) June 23, 2020

Snitch... It's time you and the other repeaters get educated about how overblown this virus is. Even the incompetent WHO admitted that asymptomatic spreading is very rare. 99.97% survival rate or more without hospitals padding the death counts. — Matthew Loop (@matthewloop) June 23, 2020

नोवाक जोकोविच ने सभी फैन्स और इस टूर्नामेंट में शामिल होने वाले खिलाड़ियों से माफी मांगी है. जोकोविच ने पोस्ट में कहा है कि वे और उऩकी वाइफ कोरोना संक्रमित हैं लेकिम भाग्य से हमारे बच्चे संक्रमित नहीं हैं. नोवाक जोकोविच ने कहा कि टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी 14 दिन क्वारेंटाइन में रहेंगे और इसके बाद 5-5 दिन में कोरोना टेस्ट कराते रहेंगे. नोवाक ने तहे दिल से हर किसी से माफी मांगी है.