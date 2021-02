Australian Open 2021: नोवाक जोकोविच ने कारात्सेव को हराकर फाइनल में बनाई जगह

Australian Open: नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) ने ऑस्ट्रेलिया ओपन (Australian Open) के सेमीफाइनल में कारात्सेव को 6-3,6-4 और 6-2 से हराकर फाइनल में पहुंच गए हैं. ऑस्ट्रेलिया ओपन के इतिहास में 30 साल की उम्र के बाद 3 दफा ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले जोकोविच पहले खिलाड़ी बने हैं. जोकोविच का 9वीं बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में पहुंचे हैं.

28 Grand Slam finals for Djokovic.



The first man in the Open Era to reach three #AusOpen finals after turning 30. pic.twitter.com/3cewQfMi1h