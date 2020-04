नोवाक जोकोविच ने चैलेंज पूरा करने के लिए वाइफ संग कुछ इस अंदाज में खेला टेनिस, देखें दिलचस्प Video

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण पूरी दुनिया में खेल गतिविधियों को रोक दिया गया है. ऐसे में सभी खिलाड़ी परिवार के साथ घर में क्वालिटी समय तो बिता ही रहे हैं तो वहीं, दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहकर अपने खाली समय की बोरियत को मिटा रहे हैं. बता दें कि हाल ही में दुनिया के नंबर टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) और उनकी वाइफ येलेना जोकोविच ने खाली समय की बोरियत को मिटाने के लिए एक दूसरे के साथ टेनिस खेलते हुए नजर आए. दरअसल जोकोविच को वाइफ के साथ टेनिस खेलने का चैलेंज मिला था, जिसको पूरा करने के लिए दोनों ने आपस में टेनिस खेला. नोवाक को दिग्गज टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे ने 100 वॉली करने का चैलेंज दिया था. इस चैलेंज को पूरा करने के बाद जोकोविच ने वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया और कैप्शन में लिखा, ‘100 वॉली चैलेंज येलेना के लिए आसान था, चैलेंज देने लिए किम और एंडी मरे का शुक्रिया'.

Idemooo the volley challenge was too easy for @jelenadjokovic haha bravoo . Thanks for the fun nomination Kim and @andymurray!



Keep the challenges coming #100volleychallenge#tennisathome#stayhome#teamdjokovic#nolefampic.twitter.com/tffUO9OOCs