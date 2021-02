नोवाक जोकोविच की खिताबी हैट्रिक, कुल नौवीं बार जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन

जोकोविच ने अपने खेल से फिर से पूरे दुनिया को बता दिया कि वो क्यों दुनिया के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी हैं. बता दें कि रूस के टेनिस खिलाड़ी डेनिल मेदवेदेव (Daniil Medvedev) पहली बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में पहुंचे थे. इससे पहले मेदवेदेव 2019 में यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचे लेकिन वहां पर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.



NINE FOR NOVAK



@DjokerNole is the #AusOpen champion for a ninth time! pic.twitter.com/uwyszdI4CB