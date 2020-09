नोवाक जोकोविच US Open से हुए बाहर तो सोशल मीडिया पर आए ऐसे रिएक्शन..देखें Video

कारेनो बस्टा से पूछा गया कि क्या जोकोविच को खेल जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए थी, उन्होंने कहा, ‘‘नियम तो नियम हैं। रेफरी और पर्यवेक्षक ने सही फैसला किया लेकिन यह आसान नहीं था। ''

अमेरिकी टेनिस संघ (यूएसटीए) ने हालांकि बयान जारी करके कहा कि फ्रीमेल ने जोकोविच को दोषी पाया। बयान के अनुसार, ‘‘ग्रैंडस्लैम नियमों के अनुसार उनकी हरकत गेंद को जानबूझकर खतरनाक तरीके या कोर्ट के अंदर लापरवाही से मारने के अंतर्गत आता है. यूएसटीए ने कहा कि जोकोविच ने टूर्नामेंट से मिले रैंकिंग अंक और 250,000 डॉलर की पुरस्कार राशि उन्हें नहीं दी जाएगी.

Here are my thoughts on the Novak Djokovic default.



First I hope the line judge is okay.



The rule is the rule. It is unfortunate for everyone involved, but in this specific situation the default was the right call. #USOpen