राफेल नडाल ने शुरू किया अभ्यास, Video शेयर कर बोले- कोर्ट में वापस आकर अच्छा लग रहा

राफेल नाडाल ने शुरू किया अभ्यास

खास बातें

वीडियो शेयर कर फैन्स के साथ शेयर किया अनुभव

राफेल नडाल बोले- कोर्ट में आकर अच्छा लग रहा

स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल (Rafael Nadal) कोविड-19 (Covid-19) ब्रेक के बाद वापस ट्रेनिंग पर लौट आए हैं. उन्होंने मालोर्का स्थित राफा नडाल अकेडमी में अभ्यास शुरू कर दिया है. एटीपी टूर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें नडाल अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो को शेयर करते हुए नडाल ने कहा, " हेल्लो दोस्तों, आखिरकार मैं कोर्ट पर वापस आ गया हूं. फिर से अभ्यास करने से मैं खुश हूं. मैं इस बात से भी बहुत खुश हूं कि बच्चों ने फिर से एकेडमी में अभ्यास करना शुरू कर दिया है. वे सभी खुश हैं और यही सबसे बड़ी चीज है.

Happy to be back on my practices and happy for the kids at the @rnadalacademy who can also play. Here some footage from today pic.twitter.com/aPtZzj30ks — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 25, 2020

So glad to have you back, Rafa pic.twitter.com/GVZp2psYop — Huda⁦⁦⁦⁦⁦⛈️⁩⁦ (@HuudaNadal) May 25, 2020

We are so happy too! Glad you and the kids can play! I know it's the best feeling to be back doing something they love! — LaWanda (@lawanda50) May 25, 2020