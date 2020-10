French Open 2020: रफेल नडाल (Rafael Nadal) ने रविवार को नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) को एकतरफा मुकाबले में 6-0, 6-2, 7-5 से हराकर 13वीं बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट (French Open 2020) के पुरुष एकल का खिताब जीतकर अपने रिकॉर्ड के सुधार किया. इस खिताबी जीत के साथ नडाल ने रोजर फेडरर के 20 ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली. दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी जोकोविच 18वां ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने के लिए चुनौती पेश कर रहे थे.

Congratulation #RafaelNadal 6-0,6-2,7-5 over world number one! Surely the Undisputed king of clay. Was it just me or #Djokovic didn't look at his best?

Cannot want to see Roger & Nadal play the @AustralianOpen & @Wimbledon final and waiting for Fed move to 21...22...23.