रोजर फेडरर इस साल टेनिस कोर्ट में नहीं उतरेंगे, ट्वीट कर दी जानकारी

टेनिस के सुपर स्टार रोजर फेडरर (Roger Federer) अब इस साल टेनिस कोर्ट में नहीं उतरेंगे, इसकी जानकारी फैन्स के साथ ट्वीट कर साझा किया है. अपने ट्वीट में फेडरर ने लिखा है कि वह अब 2021 के शुरूआत में टेनिस कोर्ट में वापसी करेंगे. इस साल टेनिस नहीं खेलने को लेकर उन्होंने लिखा कि, वो अभी भी अपने घुटने के दर्द से परेशान हैं, पिछले कुछ हफ्तों से मुझे रिहैबिलिटेशन के शुरुआती चरण में परेशानी महसूस हुई है जिसके कारण मुझे तुरंत अपने घुटने की सर्जरी करानी पड़ी है. फेडरर ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि वो अब फिर से 2017 में जिस तरह से फिट होने के लिए समय लिया उसी तरह से मैंने 100 फीसदी फिट होने की योजना बनाई है. उसके बाद ही टेनिस कोर्ट में उतरूंगा.

We will miss you roger

Cant wait to see you back on court pic.twitter.com/BO8YzjRPmo