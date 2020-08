छत पर लड़कियों ने टेनिस खेलकर दुनिया को किया था हैरान, अब रोजर फेडरर ने यूं दिया सरप्राइज, Video वायरल

फेडरर ने मुलाकात के दौरान दोनों लड़कियों के साथ उसी तरह से टेनिस खेला जैसे उन्होंने अपने छत पर टेनिस खेला था. प्रोफेशनल टेनिस एसोसिएशन (ATP) के द्वारा शेयर किया गया वीडियो को काफी लोग देख रहे हैं और इसपर अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं. खासकर फेडरर की काफी तारीफ भी हो रही है.

वीडियो में टेनिस खेलने के बाद टेनिस के स्टार दिग्गज दोनों लड़कियों के साथ लंच भी करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में लड़कियों के साथ छत पर टेनिस खेलने के बाद फेडरर कहते हैं कि मैंने दुनिया में हर जगह टेनिस खेला है लेकिन इन लड़कियों के साथ छत पर इस तरह से टेनिस खेलना अपने-आप में अलग बात है.

इस वीडियो में फेडरर ये भी कहते हैं कि इस तरह से खेलकर हम ये दुनिया को बता रहे हैं कि टेनिस को किसी भी माहौल में खेला जा सकता है, इसका भरपूर मजा लिया जा सकता है. रोजर फेडरर ने वीडियो में कहा है कि लड़कियों को इसके अलावा एक और सरप्राइज देने वाले हैं. उन्होंने कहा कि राफेल नडाल (Rafael Nadal) के टेनिस एकेडमी में इनका दाखिया कराया जाएगा. देखें Video

