करियर में पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं खेलेंगे रोजर फेडरर, इस कारण लिया फैसला

रोजर फेडरर (Roger Federer) अपने दायें घुटने के दो आपरेशन के कारण वर्ष के पहले ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट आस्ट्रेलियाई ओपन में भी नहीं खेल पाएंगे. फेडरर के लंबे समय से एजेंट रहे टोनी गॉडसिक ने कहा कि 20 बार का ग्रैंडस्लैम चैंपियन आस्ट्रेलियाई ओपन (Australian Open) के बाद एटीपी टूर में वापसी की योजना बना रहे हैं और वह उनके लिये 2021 का टेनिस कैलेंडर तैयार करने पर लगे हुए हैं. गॉडसिक ने एसोसिएटेड प्रेस से कहा, ‘‘रोजर ने 2021 आस्ट्रेलियाई ओपन में नहीं खेलने का फैसला किया है. उन्होंने हालांकि अपने घुटने और फिटनेस के मामले में पिछले दो महीनों में अच्छी प्रगति की है. उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन अपनी टीम के साथ विचार विमर्श के बाद उन्होंने आस्ट्रेलियाई ओपन के बाद प्रतिस्पर्धी टेनिस में मजबूत वापसी के लिये यह फैसला किया. आस्ट्रेलियाई ओपन के मुख्य ड्रा के मैच कोरोना वायरस महामारी (COVID-19) के कारण तीन सप्ताह बाद से शुरू होंगे.

All the best with your recovery @rogerfederer. Look forward to seeing you back at the #AusOpen in 2022. pic.twitter.com/M6L05zF50K