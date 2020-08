पांच महीने बाद कोर्ट पर लौटे रोहन बोपन्ना, वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन के पहले दौर में मिली हार

वह पिछले साल इंडियन वेल्स मास्टर्स के बाद लगातार शापोवालोव के साथ जोड़ी बना रहे हैं. उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘यह काफी करीबी मैच था और ईमानदारी से कहूं तो पांच महीने बाद सीधे टूर्नामेंट में उतरकर हमने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उससे मैं संतुष्ट हूं. हम बहुत अच्छी टीम के खिलाफ खेल रहे थे. हम अब अगले कुछ दिन यूएस ओपन की तैयारी करेंगे. यूएस ओपन (US Open) न्यूयार्क में 31 अगस्त से शुरू होगा.

Rohan Bopanna and Denis Shapovalov have a tough opener at #CInCyTENNIS against the 5th seeds. The Indo-Canadian pair is capable of causing the upset though #IndianTennispic.twitter.com/qfJrowoPNd