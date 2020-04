सानिया मिर्जा इस पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं

भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा वीरवार को फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं. उन्हें एशिया/ओशियाना क्षेत्र से इंडोनेशिया की प्रिस्का मेडेलिन नुगरोरहो के साथ नामित किया गया है. सानिया ने हाल में चार साल बाद फेड कप टेनिस टूर्नामेंट में वापसी की थी. दर्शकों के बीच अपने 18 महीने के बेटे इजहान की मौजूदगी में सानिया ने भारत को पहली बार फेड कप के प्ले आफ में जगह दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.

Hero No. 1. Sania Mirza



Known for : Tennis.



Date if Birth : 15 November 1986

Best Career Rank : 27th



