बेटे इज़हान को जन्‍म देने के बाद टेन‍िस कोर्ट में वापसी करने वाली भारतीय टेन‍िस स्‍टार सान‍िया म‍िर्जा (Sania Mirza) ने अपने पहले ही टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन क‍िया है. सानिया मिर्जा और उनकी यूक्रेन की जोड़ीदार नादिया किचेनोक ( Nadiia Kichenok) ने गुरुवार को होबार्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट (Hobart International) के महिला डबल्‍स वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. सानिया और नादिया ने वानिया किंग और क्रिस्टियन मैक्हेल की अमेरिकी जोड़ी को 6-2, 4-6, (10-4) से हरा अंतिम-4 में जगह बनाई. 2017 के बाद से कोर्ट पर लौट रहीं सानिया का यह पहला टूर्नामेंट है. बेटे को जन्म देने के बाद से वे कोर्ट से दूर थीं. उनका बेटा इजहान भी उनका मैच देखने पहुंचा था.

In just their second game playing together, @MirzaSania and Nadiia Kichenok are through to the #HobartTennis doubles semifinals after defeating American duo Vania King and Christina McHale pic.twitter.com/D9bib0Y8Hs