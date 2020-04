सानिया मिर्जा ने अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर किया ट्वीट, बोलीं- शादी के एक दशक पूरा होने पर असलियत..

भारत की टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा (Sania Mirza) और पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक (Shoaib Malik) ने आजके ही दिन साल 2010 में शादी के बंधन में बंधे थे. अपनी शादी के 10वें मैरिज एनिवर्सरी पर ट्वीट किया है जो काफी वायरल हो रहा है. सानिया ने फोटो कोलाज शेयर की है जिसमें एक फोटो में दोनों कपल काफी खुश हैं तो वहीं दूसरी फोटो में सानिया बेहद खुश हैं तो वहीं शोएब हैरान नजर आ रहे हैं. सनिया (Sania Mirza) ने ट्वीट कर कैप्शन में लिखा है' हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी शोएब, शादी होने के एक दशक पूरा होने पर ऐसे दिखते हैं. expectation vs reality. बता दें कि सानिया ने मजाकिया लहजे से यह ट्वीट किया है. सानिया के द्वारा किया गया यह ट्वीट काफी वायरल हो रहा है. फैन्स दोनों को कमेंट कर एनिवर्सरी की बधाई भी दे रहे हैं. गौरतलब है कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ एक जंग लड़ रही है. ऐसे में भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया ने भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयाग दिया है. सानिया ने 1.25 करोड़ रुपये जुटाए हैं. वह इस राशि को जरूरतमंद लोगों में बांटेंगी.

The last week we have tried as a team to provide some help to the people in need..we provided food to thousands of families and raised 1.25 Crore in one week which will help close to 1 Lakh people.its an ongoing effort and we are in this together ????????@youthfeedindia@safaindiapic.twitter.com/WEtl1ebjVR