सानिया मिर्जा ने बेटे के साथ तस्वीर शेयर कर बोलीं- ईद में घर पर अपनों के बीच हूं, आप भी वहीं करें..

पूरे देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है. हालांकि, कोरोनावायरस (Coronavirus) और लॉकडाउन (Lockdown) के चलते ईद पर पहले जैसी रौनक देखने को नहीं मिल रही है. ऐसे में भारत की टेनिस दिग्गज सानिया मिर्जा (Sania Mirza) ने ट्वीट कर लोगों को घर में रहकर ही ईद का त्योहार मनानें की अपील की है. सानिया ने ट्वीट कर लिखा, मैं ईद के मौके पर घर में अपनों के बीच रह रहीं हू, आप भी वहीं करें. इसके साथ-साथ सानिया ने अपने क्यूट बेटे इजहान मिर्जा की भी तस्वीर शेयर की है. गौरतलब कि सानिया के पति क्रिकेटर शोएब मलिक (Shoaib Malik) हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं. इसके अलावा सानिया मिर्जा की छोटी बहन अनम मिर्जा की शादी इसी साल भारतीय पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन (Mohammad Azharuddin) के बेटे असद से हुई है. अनम भी अपने ससुराल में परिवार वालों के साथ ईद का त्योहार मना रहीं हैं. मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है जिसमें वो बेटे और बहू अनम के साथ नजर आ रहे हैं.

Eid Mubarak. Celebrating Eid from home like never before has taught me that you don't need anything else if you have your loved ones around. pic.twitter.com/36hoeReHjG