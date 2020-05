Lockdown बढ़ाए जाने के फैसले पर आया सानिया मिर्जा का रिएक्शन, बोलीं- उन गरीब लोगों लिए खाना भी नहीं होगा..

भारत में कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. देश में Covid-19 संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 37,336 पर पहुंच गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने शनिवार को यह जानकारी दी, इसी को देखते हुए अब देश में लॉकडाउन (Lockdown) को बढ़ाकर 17 मई तक का कर दिया गया है. ऐसे में भारत की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा (Sania Mirza) ने ट्वीट कर अपनी राय दी है. सानिया ने ट्वीट में लिखा है, कुछ लोगों के लिए यह लॉकडाउन महज 2 हफ्तों का है, लेकिन कई लोगों के लिए यह सिर्फ 2 हफ्तों का लॉकडाउन नहीं बल्कि 2 हफ्तों तक उनके लिए खाना और कमाने का कोई जरिया नहीं होगा. मैं सभी से गुजारिश करती हूं कि इस समय किसी भी तरह से आप मदद करें और दान देने की कोशिश करें. दुनिया को दया की जरूरत है.

For some of us it might be just two more weeks of lockdown but for a lot of ppl this isn't going to be ‘just two weeks'.it means no food for 2 weeks and no means of earning it.pls spare a thought and donate whatever u can even if u have already donated.the world needs kindness