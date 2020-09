Serena Williams ने 31 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली वाली पहली टेनिस खिलाड़ी

US open 2020: सरेना विलियम्स (Serena Williams) ने यूएस ओपन (US open) में इतिहास रच दिया है. यूएम ओपन में सिंगल वर्ग में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली पुरूष हो या महिला (male or female) खिलाड़ी बन गई हैं. सरेना ने महान टेनिस महिला खिलाड़ी क्रिस एवर्ट (Chris Evert) के रिकॉर्ड को तोड़कर यह मुकाम हासिल करने में सफल रहीं हैं. बता दें कि Chris Evert ने 1971 से लेकर 1989 के दौरान यूएस ओपन में 113 मैच खेले थे और इस दौरान 101 मैच जीतने का कमाल कर दिखाया था. अब सरेना ने यूएस ओपन में 102 मैच जीतने में सफल हो गई हैं. सरेना ने साल1998 से लेकर अबतक यूएस ओपन (US open) में 102 मैच जीतकर इस खास रिकॉर्ड को अपना बनाने में कामयाब रहीं हैं. बता दें 39 साल की सरेना ने यूएस ओपन में अपनी 102वीं जीत अमेरिका की क्रिस्टी एन के खिलाफ हासिल कर रिकॉर्ड को अपना बना लिया. जिस दिन सरेना ने क्रिस्टी एन के खिलाफ जीत हासिल की उस रोज ही उनकी बेटी ओलंपिया का जन्मदिन भी था. इसलिए सरेना की जीत काफी अहम रही.

On Tuesday Serena Williams broke the record for the most matches won at the US Open. With 102 wins she passed Chris Evert for the most wins in the tournament's history. pic.twitter.com/2aeLsdxA0X