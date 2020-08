सेरेना विलियम्स पूरी तरह फिट, 6 महीने के बाद कोर्ट में करेंगी वापसी

अमेरिका की 23 बार की ग्रैंडस्लैम चैम्पियन सेरेना विलियम्स (Serena Williams) अब पूरी तरह फिट हैं और छह महीने के ब्रेक के बाद टेनिस खेलने को तैयार हैं. वह लेक्सिंगटन के निकट सोमवार से शुरू होने वाले पहले ‘टॉप सीड ओपन' की तैयारियों में जुटी हैं. इस टूर्नामेंट को हाल में हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट में शामिल किया गया है जो इस महीने न्यूयार्क में होने वाले अमेरिकी ओपन की तैयारी का काम करेगा. मार्च के बाद अमेरिका में पहला डब्ल्यूटीए टूर्नामेंट होगा जिसमें दर्शक नहीं जा सकेंगे. इसमें सेरेना की बहन और सात बार की ग्रैंडस्लैम चैम्पियन वीनस विलियम्स, विक्टोरिया अजारेंका, स्लोआने स्टीफंस और उभरती हुई स्टार कोको गॉफ हिस्सा लेंगी.

