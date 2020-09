French Open 2020: चोटिल होने के कारण अब फ्रेंच ओपन से बाहर हुईं दिग्गज सरेना विलियम्स

सेरेना ने अपने कोच पैट्रिक मोराटोग्लू से बात की और कहा, ‘‘हम दोनों ने इसके बारे में सोचा और हमने फैसला किया कि मेरे लिये आज कोशिश करना और खेलना ठीक नहीं होगा. वर्ष 2014 में पेरिस में दूसरे दौर में हारने के बाद यह स्टार खिलाड़ी किसी भी ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट में इतनी जल्दी पहली बार बाहर हुई है। वह 2018 फ्रेंच ओपन में भी चौथे दौर से पहले मांसपेशियों के खिंचाव के कारण बाहर हो गयी थीं जो मां बनने के बाद उनका पहला ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट था.

Serena Williams has withdrawn from #RolandGarros with an achilles injury. pic.twitter.com/u6vGa9JCkX