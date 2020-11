TENNIS: मेदवेदेव ने जीता अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब,1990 के बाद बने सिर्फ चौथे ऐसे खिलाड़ी

डेनियल मेदवेदेव ने डोमीनिक थीम को कड़े मुकाबले में हराकर एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट के रूप में अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीता. मेदवेदेव ने पहला सेट गंवाने के बाद जोरदार वापसी करते हुए रविवार को हुए फाइनल में अमेरिकी ओपन चैंपियन और दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी थीम को 4-6, 7-6, 6-4 से हराया.

