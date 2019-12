TENNIS: मैं 38 साल की उम्र में भी खुद को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं, रोजर फेडरर ने कहा

स्विट्जरलैंड के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर (Roger Federer) ने सोमवार को यहां जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनी मैच से पहले कहा कि वह हमेशा बेहतर होने की कोशिश करते हैं और मानते हैं कि यह 38 साल की उम्र में भी संभव है. फेडरर (Roger Federer) ने कहा, "मैं नहीं जानता था कि मैं इतने लंबे समय तक खेल पाऊंगा. मैंने अनुमान लगाया था कि मैं 38, 39 साल की उम्र तक नहीं खेल सकूंगा, लेकिन मैं यहीं हूं. मैं अभी अपनी फिटनेस को लेकर बहुत खुश हूं. शारीरिक रूप से पिछले दो साल मेरे लिए बहुत बेहतरीन रहे हैं"

