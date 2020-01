TENNIS: वोनियाकी और सेरेना क्लासिक ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचीं

टॉप सीड महिला टेनिस खिलाड़ी अमरीका की सेरेना विलियम्स और चेक गणराज्य की कैरोलिना वोनियाकी ने शुक्रवार को एएसबी क्लासिक टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता विलियिम्स ने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी की लॉरा सेइगमुंड को मात दी. विलियम्स ने यह मैच एक घंटे 30 मिनट में 6-4, 6-3 से जीता.

