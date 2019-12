TENNIS: इस टूर्नामेंट के जरिए मार्च में किल क्लाइस्टर्स करेंगी कोर्ट में वापसी

छह बार की ग्रैंड स्लेम विजेता बेल्जियम की किम क्लाइस्टर्स ( kim clijsters) ने घोषणा की है कि वह अगले साल मार्च में मेक्सिन ओपन से टेनिस कोर्ट पर वापसी कर सकती हैं. 36 वर्षीय क्लाइस्टर्स ( kim clijsters) जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन घुटने की चोट के कारण उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा. क्लाइस्टर्स ने सोमवार को कहा, "मैं अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं हुई हूं, लेकिन अगले कुछ और सप्ताह में मैं पूरी तरह से फिट हो जाऊंगी। अब काफी समय से कोर्ट से दूर रह चुकी हूं"

Four-time Grand Slam winner Kim Clijsters announces her return to tennis competition Thursday, seven years after her retirement. https://t.co/9u49vjbYIG