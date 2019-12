TENNIS: लिएंडर पेस जल्द ले सकते हैं यह बड़ा फैसला

डेविस कप में सबसे सफल युगल खिलाड़ी भारत के लिएंडर पेस (Leander Paes) ने सोमवार को कहा कि वह किसी भी परिस्थति में किसी भी विपक्षी के खिलाफ अपने देश के लिए खेलने के लिए तैयार हैं. भारत ने हाल ही में डेविस कप में पाकिस्तान को मात दी है. यह मुकाबला कजाकिस्तान के नूर-सुल्तान में खेला गया था. वैसे यह मैच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होना था, लेकिन दोनों देशों के बीच कूटनीतिक गतिरोध होने के कारण भारत ने कुछ खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया था. इसके बाद यह मुकाबला तटस्थ स्थान पर आयोजित कराया गया था. पेस (Leander Paes) ने भारत लौटने के बाद कहा कि वह इस्लामाबाद जाने को तैयार थे. इसी के साथ पेस ने संकेत दिए हैं कि वह जल्द ही अपने संन्यास पर फैसला ले सकते हैं.

Davis Cup:

India won tie against Pakistan 4-0.

Leander Paes & Jeevan Nedunchezhiyan won 6-1, 6-3 in doubles rubber

Sumit Nagal won 1st reverse Singles in straight sets. 5th match not to be played

India will next take on Croatia in away tie in World Group Qualifier (Mar 2020)