Rafael Nadal: वर्ल्‍ड नंबर वन और स्‍पेन के स्‍टार ख‍िलाड़ी राफेल नडाल (Rafael Nadal) वर्ष के पहले ग्रैंड स्‍लैम ऑस्‍ट्रेल‍िया ओपन (Australian Open) से बाहर हो गए हैं. उन्‍हें क्‍वार्टर फाइनल में ऑस्‍ट्र‍िया के डोम‍िन‍िक थ‍िएम (Dominic Thiem) ने रोमांचक मुकाबले में 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (8/6) से पराज‍ित क‍िया. मैच चार घंटे 10 म‍िनट तक चला, ज‍िसमें आख‍िरकार बाजी थ‍िएम ने मारी.नडाल ने फ्रेंच ओपन के पिछले दो फाइनल में पांचवीं वरीयता प्राप्त थ‍िएम को हराया था जिसका वह मेलबर्न में बदला चुकता करने में सफल रहे. उन्होंने चार घंटे 10 म‍िनट तक चला यह मैच जीतकर नडाल की 20वें ग्रैंडस्लैम खिताब की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. थ‍िएम का सेमीफाइनल में अलेक्‍जेंडर ज्‍वेरेव से मुकाबला होगा. ज्वेरेव ने तीन बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्विट्जरलैंड के स्टान वावरिंका को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की है. वे पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं. सातवीं वरीयता प्राप्‍त ज्वेरेव ने बुधवार को पुरुष एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में चार सेटों तक चले मुकाबले में पूर्व चैंपियन वावरिंका को 1-6, 6-3, 6-4, 6-2 से हराया. जर्मन खिलाड़ी ने दो घंटे 19 मिनट में यह मुकाबला समाप्त किया.

