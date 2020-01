TENNIS: रोहन बोपन्ना व वेस्ले कूलहोफ की जोड़ी ने जीता कतर ओपन

भारत के अनुभवी टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना (Rohan Bopanna) ने नीदरलैंड्स के वेस्ले कूलहोफ के साथ मिलकर शुक्रवार को 1,465,260 अमरीकी डॉलर की इनामी राशि वाले कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया. तीसरी सीड बोपन्ना और कूलहोफ की जोड़ी ने फाइनल में ल्यूक कैबम्ब्रिज और सैंटियागो गोंजालेज की जोड़ी को 3-6, 6-2, 10-6 हराकर साल का पहला खिताब जीता.

Rohan Bopanna along with his partner Wesley Koolhof has won #QatarExxonMobilOpen2020pic.twitter.com/69IvALSpLp