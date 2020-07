नाओमी ओसाका ने पोस्ट की स्विमसूट में तस्वीर, तो लोगों ने किया ट्रोल, अब टेनिस स्टार ने दिया यह जवाब

जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका (Naomi Osaka) ने अपने सोशल मीडिया पर स्विमसूट में तस्वीर शेयर की है जिसके बाद लोगों ने काफी सारे कमेंट किए. इसके अलावा कुछ लोगों ने टेनिस दिग्गज नाओमी को ट्रोल करने की कोशिश की और उन्हें ऐसी तस्वीर शेयर करने से मना किया. कुछ लोगों ने यहां तक तस्वीर पर कमेंट किए कि उनकी जो टेनिस जगत में इनोसेंट इमेज बनी है उसे बरकरार रखे ना कि ऐसी तस्वीर शेयर कर खराब कर दें. लोगों के द्वारा ट्रोल किए जाने के बाद नाओमी ओसाका (Naomi Osaka) ने ट्वीट कर ट्रोलर्स को जवाब दिया है. नाओमी ने ट्वीट में लिखा है कि 'मैं यह कहना चाहती हूं कि कई लोगों ने मुझे मेरी तस्वीर पर कमेंट किए हैं कि जो आप नहीं हो वो बनने की कोशिश ना करें, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि, आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं 22 साल की हूं, मैं पूल में स्विमसूट पहनती हूं. आपको क्यों लगता है कि मेरे पहनावे को लेकर कमेंट कर सकते हैं? 'हालांकि कुछ ट्रोलर्स के अलावा कुछ लोगों ने आसोका की तारीफ भी की है और कहा है कि आप काफी अच्छे लग रहे हैं.

I just wanna say it's creeping me out how many people are commenting @ me to maintain my “innocent image” and “don't try to be someone your not”. You don't know me, I'm 22, I wear swimsuits to the pool. Why do you feel like you can comment on what I can wear?