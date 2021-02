Australian Open: टॉयलेट ब्रेक नहीं मिला तो अंपायर पर भड़क गया टेनिस खिलाड़ी..देखें मजेदार Video

ऑस्ट्रेलियाई ओपन (Australian Open) के दौनान एक मजाकिया घटना देखने को मिली जब कनाडा के डेनिस शापोवालोव (Denis Shapovalov) को जननिक सिनर के साथ हुए मुकाबले के दौरान अंपायर ने उनके बाथरूम ब्रेक लेने के अनुरोध को नकार दिया. जिसके बाद शापोवालोव काफी गुस्से में दिखे. उन्होंने चेयर अंपायर से बहस की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रह है. दरअसल पांचवें सेट से पहले वो बाथरूम ब्रेक लेना चाहते थे लेकिन अंपायर ने अंतिम सेट से पहले ब्रेक देने से मना कर दिया. जिसके बाद शापोवलोव काफी नाराज हो गए हैं. हालांकि बाद में शापोवालोव ने आखिरी सेट जननिक सिनर (Jannik Sinner) के साथ 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4 से जीतने में सफलता पाई.

“What happens if I go? Do I get a fine? I don't care. Are you going to disqualify me? I have to pee. I'm going to piss my pants. Ask your supervisor and let me know. I'm going to piss in a bottle.” #AusOpen#AO2021