कोरिक और दिमित्रोव के कोविड-19 पाए जाने पर कुछ ऐसे नोवाक जोकोविच पर भड़के प्रशंसक

दिमित्रोव के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एहतियात के तौर पर टूर्नामेंट के फाइनल को रद्द कर दिया गया, जो रविवार को खेला जाना था, लेकिन इसके बाद नोवाक जोकोविच सोशल मीडिया पर प्रशंसकों के निशाने पर आ गए और उन्होंने इस दिग्गज खिलाड़ी को गैरजिम्मेदार और अनदेखी करने का आरोप लगाया. प्रशंसकों ने कहा कि उन्होंने ऐसे समय टूर्नामेंट का आयोजन किया, जब दुनिया कोविड-19 महामारी से लड़ाई लड़ रही है.

@DjokerNole should be ashamed of himself. He is ignorant and irresponsible!