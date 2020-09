US Open 2020: 7 सालों में ग्रैंडस्लैम मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने सुमित नागल, बोले- 'मेरे करियर का यादगार लम्हा..'

US Open: यूएस ओपन (US Open 2020) टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल (Sumit Nagal) ने कमाल करते हुए अमेरिका के ब्रैडली क्लान (Bradley Klahn) को हराकर ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट में एकल मैच जीतने में सफल रहे, नागल पिछले 7 सालों में ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट में एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं. दूसरे दौर में उनका मुकाबला विश्व में नंबर तीन डोमिनिक थीम से होगा. फ्लाशिंग मीडोज पर पिछले साल रोजर फेडरर के खिलाफ एक सेट जीतने वाले नागल ने मंगलवार की रात को स्थानीय खिलाड़ी क्लान को दो घंटे 12 मिनट तक चले मैच में 6-1, 6-3, 3-6, 6-1 से हराया. इससे पहले सोमदेव देववर्मन किसी ग्रैंडस्लैम के मुख्य ड्रा के एकल मैच में जीत दर्ज करने वाले आखिरी भारतीय थे. उन्होंने भी 2013 में यूएस ओपन में क्वालीफायर के रूप में प्रवेश करके स्लोवाकिया के लुकास लैको को हराया था.

My first Slam win. It was definitely a special moment and a match I will not forget. Thank you everyone for the wishes



Next match on Thursday, gonna be a fun one ????



Special thanks to my team - @vkfofficial@imVkohli@SOLINCOsports@IndianOilcl@lottosportpic.twitter.com/u6CqeJa34n