बोर्ना कोरिक और दिमित्रोव के बाद अब सर्बिया के विक्टर ट्राइकी भी हुए कोरोना पॉजिटिव, वाइफ भी हुईं संक्रमित

गौरतलब है कि ट्रोइकी (Viktor Troicki) की वाइफ प्रेग्नेंट हैं और कुछ दिनों के बाद ही मां बनने वाली है, वह भी अब कोरोना से पॉजिटिव पाई गईं हैं. ट्रोइकी (Viktor Troicki) टेनिस रैंकिंग में 184 नंबर पर मौजूद हैं. नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) और विक्टर ट्रोइकी (Viktor Troicki) काफी अच्छे दोस्त बताए जाते हैं और हाल ही में दोनों ने एक साथ एटीपी कप में डबल्स के तौर पर खेले थे.

बता दें कि फैन्स खासकर जोकोविच को ट्रोल कर रहे हैं. लोगों का मानना है कि ऐसी स्थिती में टेनिस दिग्गज को प्रदर्शनी टूर्नामेंट नहीं कराने चाहिए थे. खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एहतियात के तौर पर टूर्नामेंट के फाइनल को रद्द कर दिया गया.

Clarification on Viktor Troicki's positive COVID-19 test.



He and his wife tested positive over the weekend (Viktor on Sun and his wife last Fri). He played in the Belgrade leg of the Adria Tour. Their daughter have tested negative.



No comment on where he may have caught it