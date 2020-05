सानिया मिर्जा का छलका दर्द, बोलीं- पति खराब खेलता है तो इसकी वजह हमें समझा जाता है..

टेनिस की दिग्गज महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा (Sania Mirza) ने हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) और स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana ) के साथ यू-ट्यूब शो डबल ट्रबल में खास बयान देकर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खिंचा है. शो में सानिय ने खासकर क्रिकेटर पति शोएब मलिक को लेकर बात की. सानिया ने कहा कि जब हमारे पति परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं तो इसकी वजह हमें समझा जाता है. सानिया ने कहा कि यदि हम अपने क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम जाते हैं और यदि मैच में शोएब परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है तो इसका कारण हमें समझा जाएगा. लोग यह कहने लगते हैं कि वाइफ के स्टेडियम में आने के कारण मलिक का ध्यान भटका और जल्दी आउट हो गए है.

