कोरोनावायरस का कहर: विंबलडन को किया गया रद्द, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार हुआ ऐसा

कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए विंबलडन 2020 एक साल के लिए टला

खास बातें कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए विंबलडन को रद्द किया गया

विंबलडन का आयोजन 29 जून से होना था

विंबलडन का आयोजन अब अगले साल होगा

कोरोनावायरस (Coronavirus) के बढ़ते खतरे को देखते हुए टेनिस की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित प्रतोयोगिता विंबलडन (Wimbledon) को एक साल के लिए टाल दिया गया है. दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब विंबलडन को रद्द किया गया है. अब इसका आयोजन साल 2021 में 28 जून से लेकर 11 जुलाई के बीच किया जाएगा. विंबलडन टूर्नामेंट से पहले फ्रेंच ओपन को पहले ही आगे खिसका दिया गया है. बता दें कि इस साल विंबलडन का आयोजन 29 जून से होना था लेकिन जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना का कहर पैर पसार रहा है उसे देखते हुए आयोजकों ने इसे एक साल के लिए टाल दिया है. ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोकेट क्लब की ओर से कहा गया कि, विंबलडन के रद्द होने से यकीनन सभी को निराशा होगी लेकिन कोरोना के खतरे को भांपते हुए इस फैसले को लिया गया है. आयोजकों के अनुसार मौजूदा समय में जो हालात उत्पनन हुए हैं उसे देखकर टूर्नामेंट कराना संभव नहीं है.

All England Lawn Tennis & Croquet Club has decided that Wimbledon will be cancelled due to #coronavirus epidemic. The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021. pic.twitter.com/767aqxOTQv — ANI (@ANI) April 1, 2020

Uppermost in our mind has been the health & safety of all of those who make Wimbledon happen - the public, players, guests, members, staff, volunteers, partners, contractors, and local residents – as well as our responsibility to society's efforts to tackle this global challenge. — Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020