सानिया मिर्जा को युवी ने बर्थडे पर किया विश, बोले- 'हैप्पी बर्थडे मिर्ची मॉमी.."

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने अपनी दोस्त टेनिस दिग्गज सानिया मिर्जा (Sania Mirza) को उनके बर्थडे पर दिलचस्प अंदाज में विश किया, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है. युवराज सिंह ने ट्विटर पर सानिया के बर्थडे पर उनके साथ अपनी तस्वीर शेयर की और कैप्शन में 'मिर्ची मम्मी' लिखा. फैन्स युवराज के द्वारा शेयर की गई तस्वीर पर खूब कमेंट कर रहे हैं. युवी ने तस्वीर शेयर कर कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी बर्थडे मिर्ची मम्मी, आशा है कि आने वाला साल शानदार रहेगहा, हमेशा के लिए ढेर सारा प्यार.' भारतीय क्रिकेट के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज युवराज ने पिछले साल भी सानिया के लिए मजेदार बात लिखकर बर्थडे विश किया था. दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं और सोशल मीडिया पर एक दूसरे की टांग खिंचाई भी करते रहते हैं. बता दें कि सानिया ने 2010 में शोएब मलिक से शादी की थी और उनके एक बेटा भी है.

Happy birthday mirchie mommy @MirzaSania! Hope you have an “ace” of a year ahead! Loads of love always pic.twitter.com/wPJVE1nqzs