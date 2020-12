तमिनलाडु में 8 माह बाद मरीना बीच सहित सभी पर्यटनस्थल खोल दिए गए

तमिलनाडु में 8 महीने बाद अब सभी पर्यटनस्थलों को लोगों के लिए खोल दिया गया है. चेन्नई में लोगों के एवं पर्यटकों के सबसे पसंदीदा जगह यानि मरीना बीच समेत पूर्वी तट पर स्थित सभी बीच एवं पर्यटक स्थलों को 8 महीने से ज्यादा समय तक बंद रहने के बाद सोमवार को फिर से खोल दिया गया है. गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण राज्य में स्थित सभी बीचों को मार्च के तीसरे सप्ताह के बाद से ही बंद कर दिया गया था.

Tamil Nadu: People flock to Marina Beach in Chennai as it re-opens for the public, after more than eight months in the wake of #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/oLW8ODGqVE