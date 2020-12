पर्यटकों के लिए 9 महीने बाद फिर से खुला छतबीड़ चिड़ियाघर

कोरोना की वजह से करीब 9 माह पहले छतबीड़ चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया था. इसके बाद अब कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए 10 दिसंबर को सुबह साढ़े नौ बजे इसे फिर से सैलानियों के लिए खोल दिया गया है. सैलानी चिड़ियाघर की वेबसाइट से ऑनलाइन भुगतान कर अपना टिकट ले कर रहे हैं. वहीं, चिड़ियाघर में प्रवेश करने से पहले सैलानियों के शरीर के तापमान की जांच की जा रही है. चिड़ियाघर के खुलने पर पहले दिन खास बात यह रही कि यहां सफेद बाघ के एक वर्षीय शावक दिलनूर, अमर और अर्जुन को देखने भीड़ लगी रही और यह सभी आकर्षण का केंद्र रहे.

Entry tickets can be booked online and cash will not be accepted for entry tickets at the zoo. Visitors will be allowed in three slots, with a gap of 30 minutes between the slots. There will not be more than 900 people at a time at the zoo: M Sudhagar, Field Director,Chhatbir Zoo https://t.co/mvzBG3jvfS