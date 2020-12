J&K: पटनीटॉप की खूबसूरत वादियों में बर्फबारी का मज़ा लेते सैलानी, देखें तस्वीरें

कश्मीर में पटनीटॉप, बटोटे और कई अन्य इलाके भीषण बर्फबारी की चपेट में हैं. वहां सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है. तमाम इलाके सफेद चादर से ढके हुए हैं. ऐसे में कड़ाके की ठंड के चलते बाजारों में सन्नाटा पसरा है. वहां के लोगों को इस बर्फबारी के दौर से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, पर्यटकों के लिए ये उत्साह का मौका है. पटनीटॉप, नत्थाटॉप, चिनैनी, सुद्धमहादेव, मानतलाई, लाटी व अन्य स्थानों पर फिर से बर्फबारी हुई है, जिससे क्षेत्र में बर्फीली हवाओं के चलने का दौर दिनभर जारी रहा और पूरी वादियां सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही हैं. पर्यटक इस बर्फबारी से काफी खुश हैं.

Jammu and Kashmir: Tourists visit Patnitop following snowfall in the union territory. (28.12) pic.twitter.com/3vyJruc09h